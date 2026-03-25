NBA, possibile nascita di due nuove franchigie a Seattle e Las Vegas

Nella serata italiana di oggi il Board of Governors della NBA, l’assemblea dei proprietari delle 30 franchigie nordamericane, ha votato in maniera favorevole ad una potenziale espansione, con l’ingresso di due nuove franchigie, una a Seattle ed una a Las Vegas, che porterebbero il totale a 32.

Seattle è già stata protagonista con una franchigia, i Supersonics, attiva dal 1967 al 2008, mentre per Las Vegas si tratterebbe di una prima assoluta, nonostante sia sede della Summer League NBA: il processo non sarà immediato e potrebbe avere anche esito negativo.

Le tempistiche sono state spiegate dal commissioner della NBA, Adam Silver: “Al più presto avremmo nuove squadre, che entrerebbero nel campionato nella stagione 2028-2029. Se andremo avanti, non credo che ci saranno preoccupazioni riguardo alla qualità della competizione“.