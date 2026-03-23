NBA, i risultati della notte (23 marzo): tripla doppia di Nikola Jokic decisivo per i Nuggets, Celtics ko in casa contro i Timberwolves. Successi per Knicks e Suns

Cinque sono le partite andate in scena tra la tarda serata italiana e la notte per la NBA, con la regular season 2025-2026oramai agli sgoccioli: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto successo negli States.

I Denver Nuggets (44-28) non tremano in casa contro i Portland Trail Blazers (35-37) per 128-122 con l’ennesima tripla doppia stagionale di Nikola Jokic (22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist) e 22 punti di Jamal Murray – 23 punti e 14 assist di Deni Avdija per i Portland Trail Blazers. Rispettano il fattore campo anche i Sacramento Kings (19-53) suiBrooklyn Nets (17-54) per 126-122 grazie soprattutto al margine di sicurezza preso nel terzo quarto: 32 punti di Malik Monk nonostante non partisse in quintetto e 22 punti con 10 rimbalzi di Maxime Raynaud per i californiani, con Ben Saraf top scorer dei Nets subentrato a partita in corso.

Successo casalingo anche per i New York Knicks (47-25) sui Washington Wizards (16-55) col punteggio di 145-113: dopo un primo quarto equilibrato i Knicks prendono il largo e non si voltano più senza lasciare scampo agli avversari, con 26 punti e 16 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e 23 punti di Jalen Brunson – 25 punti di Jaden Hardy per i Wizards. Colpo esterno dei Minnesota Timberwolves (44-28) al TD Garden di Boston contro i Celtics (47-24) per 92-102mettendo la freccia nella seconda frazione, con i campioni del 2023 che non riescono più a riaprire la sfida: 23 punti diBones Hyland e 19 di Jaden McDaniels per Minnesota, con 16 punti e 10 rimbalzi di Jayston Tatum e 29 punti di Jaylen Brown che non bastano ad evitare il ko. Nel match che chiudeva la notte NBA i Phoenix Suns (40-32) prevalgono sui Toronto Raptors (39-31) per 120-98 in una partita condotta dalla palla a due fino alla sirena finale: 25 punti di Devin Booker e 20 di Jalen Green decisivi per i padroni di casa, con 17 punti di Scottie Barnes tra le fila dei canadesi.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 128-122 (giocata il 22 marzo)

Sacramento Kings-Brooklyn Nets 126-122 (giocata il 22 marzo)

New York Knicks-Washington Wizards 145-113

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 92-102

Phoenix Suns-Toronto Raptors 120-98