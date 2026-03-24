Basket
NBA, i risultati della notte (24 marzo): i Pistons superano i Lakers, non si ferma OKC. Vittorie anche per Clippers e Warriors
Nella notte italiana si è concluso un altro turno della regular season NBA 2025-2026. In attesa dei play-in e dei playoff, le squadre lavorano per guadagnare la migliore posizione in classifica. Andiamo a scoprire i risultati delle dieci partite della notte.
I Detroit Pistons (52-19) continuano il loro percorso battendo per 113-110 i Los Angeles Lakers (46-26). È un grande finale di Jenkins ad assicurare ai Pistons la quarta vittoria consecutiva che li tiene in testa ad Est. I Lakers si fermano dopo nove vittorie, inutili i 32 di Doncic top scorer. Agile vittoria in trasferta dei San Antonio Spurs (54-18) che superano i Miami Heat (38-34) per 111-136. Partita indirizzata già nel primo tempo grazie ad un super Wembanyama che mette a referto 26 punti e 15 rimbalzi, firmando il sesto successo di fila Spurs. Vittoria a sorpresa degli Indiana Pacers (16-56) che tornano a gioire battendo gli Orlando Magic (38-33) per 126-128.
Successo esterno anche degli Oklahoma City Thunder (57-15) che si impongono sul campo dei Philadelphia 76ers (39-33) per 103-123. Continua così il filotto di vittorie di OKC che trova una prestazione corale perfetta. Ai 76ers non bastano i 35 punti di Edgecombe, top scorer del match. Tutto facile per gli Atlanta Hawks (40-32) che superano in casa i Memphis Grizzlies (24-47) per 146-107. Dodicesimo successo nelle ultime tredici per Atlanta che si porta in piena zona playoff. Vincono anche i Chicago Bulls (29-42) che battono gli Houston Rockets (43-28) per 132-124. Non basta un Durant da 40 punti ai Rockets che ora devo necessariamente guardarsi le spalle per custodire il posto nei playoff.
Vittoria esterna agile quella dei Toronto Raptors (40-31) che superano gli Utah Jazz (21-51) per 127-143. I Raptors tornano al successo grazie anche ad un Barrett da 27 punti e si stabilizzano in zona playoff a Ovest. Ci vuole un supplementare per i Golden State Warriors (34-38) che battono 131-137 i Dallas Mavericks (23-49), al loro quarto ko consecutivo, il secondo all’overtime. Inutili i 32 punti del rookie Flagg.
Tutto facile per i Portland Trail Blazers (36-37) che superano 134-99 i Brooklyn Nets (17-55), a secco da otto partite. Portland invece di infila nella mischia per un posto play-in ad Ovest. Chiude il lungo programma la vittoria dei Los Angeles Clippers (36-36) sui Milwaukee Bucks (29-42) per 129-96.
I RISULTATI DELLA NOTTE NBA
Detroit Pistons-Los Angeles Lakers 113-110
Miami Heat-San Antonio Spurs 111-136
Orlando Magic-Indiana Pacers 126-128
Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder 103-123
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies 146-107
Chicago Bulls-Houston Rockets 132-124
Utah Jazz-Toronto Raptors 127-143
Dallas Mavericks-Golden State Warriors 131-137
Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets 134-99
Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks 129-96