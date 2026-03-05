NBA, i risultati della notte (5 marzo): Gilgeous-Alexander e Holmgren trascinano i Thunder a New York, sconfitte casalinghe per Celtics e Bucks

Un’altra notte da mandare in archivio quella completata da poche ore in NBA, con sei partite andate in scena tra la Eastern e la Western Conference: andiamo quindi a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oltreoceano con risultati e migliori marcatori delle sfide.

Blitz degli Oklahoma City Thunder (49-15) al Madison Square Garden di New York contro i Knicks (40-23) per 100-103 nonostante un parziale di 40-27 nel terzo quarto dei padroni di casa: 26 punti e 8 assist di Shai Gilgeous-Alexander e 28 punti e 8 rimbalzi di Chet Holmgren decisivi per i campioni in carica, con 17 punti e 17 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e 16 punti con 15 assist di Jalen Brunson che non bastano ad evitare il ko. Colpo esterno anche dei Charlotte Hornets (32-31) sui Boston Celtics (41-21) per 89-118 in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale senza lasciare possibilità di rientrare agli avversari: 20 punti di Kon Knueppel e 18 punti equamente divisi tra Brandon Miller e LaMelo Ball decisivi, con 29 punti di Derrick White e la tripla doppia sfiorata da Jaylen Brown (20 punti, 11 assist e 7 rimbalzi) per i Celtics.

Rispettano il fattore campo i Philadelphia 76ers (34-28) che prevalgono sugli Utah Jazz (18-44) col punteggio di 106-102: 25 punti di Tyrese Maxey ancora decisivo, con 22 punti e 10 rimbalzi di Jabari Walker entrato dalla panchina – 30 punti di Keyonte George e 18 punti di Iasiah Collier inserito a partita in corso tra le fila dei Jazz. Vittoria fuori casa dei Portland Trail Blazers (30-33) sui Memphis Grizzlies (23-38) per 114-122 grazie alle prestazioni solide di Jhrue Holiday (35 punti e 11 assist) e di Jerami Grant (30 punti e 9 assist), on Jaylen Wells e GG Jackson ultimi ad arrendersi per i Grizzlies rispettivamente con 24 e 20 punti messi a referto.

Gli Atlanta Hawks (32-31) fanno la voce grossa a Milwaukee battendo i Bucks (26-35) per 113-131 con un parziale di 18-32 nel terzo quarto: 23 punti di Nickeil Alexander-Walker e 20 punti con 9 assist di Jalen Johson per gli Hawks, con 18 punti di CJ McCollum – 24 punti di Giannis Antetokounmpo e tripla doppia accarezzata da Ryan Rollins (13 punti, 8 rimbalzi e 12 assist) per la franchigia del Winsconsin. Nel match che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Clippers (30-31) vincono in casa contro gli Indiana Pacers (15-47) per 130-107 grazie ad un primo quarto da 42-27 che indirizza la partita sui binari giusti per i californiani: 29 punti di Kawhi Leonard e 23 di Bennedict Mathurin subentrato in corsa, con 29 punti di Pascal Siakam top scorer dei vice-campioni uscenti.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Oklahoma City Thunder 103-100

Boston Celtics-Charlotte Hornets 89-118

Philadelphia 76ers-Utah Jazz 106-102

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers 114-122

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 113-131

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers 130-107