NBA, i risultati della notte (4 marzo): vincono Thunder e Spurs, colpo Cavaliers. Edwards giganteggia

10 le partite giocate nella notte NBA, con una grande serie di cose accadute che vanno sottolineate, compreso il continuare delle lotte che stanno accendendo la sfida in alto nelle due conference. Ma andiamo con ordine e, nei fatti, partiamo dal principio di una notte davvero molto ricca.

Charlotte Hornets (31-31) vincitori per 117-90 sui Dallas Mavericks (21-40) in una delle varie partite senza storia della notte, con 8 in doppia cifra e 17 di Brandon Miller contro un a squadra priva praticamente di tutti i big possibili. Diverso il discorso per i Cleveland Cavaliers (39-24) che infilano una vittoria molto importante sui Detroit Pistons (45-15) in una partita tirata fino alla fine con Jaylon Tyson protagonista che non t’aspetti a quota 22 punti contro i 24 con 14 rimbalzi di Jalen Duren.

Gli Orlando Magic (32-28) battono 126-109 i Washington Wizards (16-45) con uno spaziale Paolo Banchero da 37 punti, aiutato dai 25 di Desmond Bane, e sempre per la categoria dei match privi di storia ancor più roboante è il 124-98 dei Miami Heat (33-29) sui Brooklyn Nets (15-35). Bam Adebayo e Tyler Herro scrivono 23 e 22, ce ne sono 12 dalla panchina per Simone Fontecchio.

Anche i New York Knicks (40-22) riescono a prendere il largo sui Toronto Raptors (35-26) con un 95-111 legato ai 5 del quintetto in doppia cifra e a Jalen Brunson che scrive 26 e 10 assist. Per i canadesi 31 di Brandon Ingram. Senza storia il 91-131 dei San Antonio Spurs (44-17) sui Philadelphia 76ers (33-28): otto in doppia cifra, e assieme ai 22 di Devin Vassell contano quelli di Dylan Harper dalla panchina.

C’è più lotta nei match della seconda parte del programma di partite: gli Oklahoma City Thunder (48-15) passano sul parquet dei Chicago Bulls (25-37) per 108-116 con tanta panchina a far da protagonista (Jared McCain a 20 e Jaylin Williams a 17 e 16 rimbalzi) contro i 20, sempre extra quintetto base, di Collin Sexton. I Minnesota Timberwolves (39-23) battono i Memphis Grizzlies (23-37) per 117-110 con un eccezionale Anthony Edwards da 41 punti, che da solo basta a respingere le velleità della panchina dei Grizzlies.

I Los Angeles Lakers (37-24) pur con qualche patema di troppo si liberano dei New Orleans Pelicans (19-44) per 110-101 con Luka Doncic che ne mette 27 e 10 e LeBron James 21 contro i 24 di uno Zion Williamson che sta vivendo un bel momento. Infine 103-114 per i Phoenix Suns (35-26) sui Sacramento Kings (14-49) con da una parte 20 punti di Jalen Green e dall’altra 22 con 10 rimbalzi di Maxime Raynaud.

