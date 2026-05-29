NBA, i risultati della notte (29 maggio): San Antonio travolge OKC e va a gara-7

San Antonio rimanda tutto a gara-7 e lo fa nel modo più netto possibile. Gli Spurs travolgono Oklahoma City 118-91 davanti al pubblico dell’AT&T Center, riportando in equilibrio la finale della Western Conference sul 3-3 e rinviando il verdetto alla sfida decisiva di sabato sera in casa dei Thunder. Grande protagonista ancora una volta Victor Wembanyama, dominante con 28 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate in una partita controllata dai texani praticamente dall’inizio alla fine.

Dopo la pesante sconfitta incassata in gara-5, San Antonio reagisce con intensità e aggressività difensiva, trovando subito ritmo grazie al proprio fenomeno francese. Wembanyama apre la gara con due triple consecutive e una stoppata su Shai Gilgeous-Alexander nei primi novanta secondi, indirizzando immediatamente il match. Attorno a lui rispondono presente anche Dylan Harper, autore di 18 punti, Stephon Castle con 17 e Devin Vassell, prezioso con 12 punti e due stoppate spettacolari che incendiano il palazzetto.

La partita cambia definitivamente nel terzo quarto, quando Oklahoma City resta senza segnare per otto minuti consecutivi. Gli Spurs ne approfittano piazzando un devastante parziale di 22-0 che vale il 92-64 e chiude di fatto ogni discorso con largo anticipo. I campioni in carica crollano offensivamente, traditi soprattutto dalla serata opaca di Gilgeous-Alexander, limitato a 15 punti con un modesto 6/18 al tiro. Poco impatto anche per Jalen Williams, rientrato dopo l’infortunio muscolare ma fermo a un solo punto in 10 minuti, mentre Chet Holmgren chiude con una doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi.

Per San Antonio è l’ennesima prova di maturità di una squadra giovane ma ormai capace di reggere la pressione dei playoff. Wembanyama continua a scrivere record: con la quinta gara da almeno 25 punti e 10 rimbalzi in questa postseason, raggiunge due leggende della franchigia come David Robinson e Tim Duncan. Adesso tutto si deciderà nella “bella” di Oklahoma City, con in palio l’accesso alle Finals NBA contro i New York Knicks, pronti ad attendere la vincente della sfida più imprevedibile della stagione.