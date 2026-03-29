F1, Lando Norris: “Non sono ancora a mio agio, c’è da lavorare”

Lando Norris si è dovuto accontentare di un piazzamento in quinta posizione in occasione del GP del Gippone, terza tappa del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo weekend presso l’iconico tracciato di Suzuka. Continua il periodo non eccezionale per il detentore del titolo, ancora a secco di podi in questo avvio di stagione.

Nello specifico il pilota McLaren ha dovuto cedere il passo ad Andrea Kimi Antonelli, trionfatore a bordo della sua Mercedes davanti alla papaya di Oscar Piastri ed alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarto posto invece per il compagno di squadra dell’italiano, George Russell.

Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato la sua giornata:

“Non mi sento ancora a mio agio come vorrei sentirmi in macchina – ha detto Norris – Non è una scusa, ma è anche un po’ dovuta alla mancanza di ritmo per il momento. Molte delle situazioni dal punto di vista del degrado, dal punto di vista della batteria vanno solo capite“.

Norris ha poi proseguito: “Quindi sì, ci sono buoni segnali, ci sono sempre cose su cui posso lavorare, ci sono cose su cui la squadra può lavorare. Insieme siamo più forti”.