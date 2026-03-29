MotoGP, GP USA 2026. Martin e Bagnaia per la Restaurazione, Marquez e Bezzecchi per la… Redenzione!

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP proporrà una rivincita di quanto accaduto nella Sprint di ieri, che ha segnato il ritorno in auge di Jorge Martin. Il madrileno si è fregiato della prima vittoria tout-court da quando si è trasferito all’Aprilia, tornando dunque al successo dopo un digiuno che durava dal 2024. L’affermazione ha, peraltro, scacciato tutti gli eventuali demoni generati dall’orribile 2025.

Chiaramente, Martinator, cercherà ora una conferma nella gara vera, quella lunga, dove tanti invece dovranno riscattarsi. Per la verità, il sabato texano è stato feroce e in parecchi si leccano le ferite, a cominciare da Marc Marquez, coinvolto in una caduta al primo giro della Sprint a causa della quale ha ricevuto una penalità per il GP odierno (long lap penalty).

Non è però il solo a essere finito nel mirino degli steward, che hanno comminato una sanzione anche a Marzo Bezzecchi per aver ostacolato… Marquez (!) nelle qualifiche. Di conseguenza, il riminese (malamente caduto nella Sprint), partirà dalla seconda fila nella griglia di partenza del Gran Premio. Buon per Francesco Bagnaia, che invece potrà partire dalla prima fila.

A proposito, curioso notare come Pecco e Jorge Martin appaiano legati a doppio filo. Quando comincia un periodo disgraziato per uno, l’altro lo segue a ruota. Quando si concretizza una rinascita, eccola per entrambi. Ieri il ventinovenne piemontese ha realizzato la miglior performance del 2026 (e una delle migliori degli ultimi mesi). Austin è tracciato che gli può dire bene, l’anno scorso ci ha vinto, dunque sur sum corda.

Insomma, Martin e Bagnaia puntano a completare la restaurazione, il poleman Fabio Di Giannantonio avrà il dente avvelenato dopo essere stato abbattuto da Marquez ieri, El Trueno de Cervera e Bezzecchi andranno alla ricerca di redenzione e, zitto zitto, Pedro Acosta tenterà di issarsi nuovamente sul podio, perso dopo la penalità per la pressione delle gomme. Sei uomini da tenere d’occhio, ben consci che potrebbe emergere improvvisamente anche un settimo… Magari l’Enea Bastianini di turno?