Pedro Acosta: “Contento della prima fila ma nella Sprint vedo Ducati e Aprilia davanti”

Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver centrato il terzo tempo nelle termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) abbiamo assistito ad una Q2 davvero emozionante con lo spagnolo che ha saputo spremere la sua KTM e metterla in prima fila.

Il miglior tempo della sessione porta la firma di Fabio Di Giannantonio in 2:00.136 nuovo record della pista con 193 millesimi su Marco Bezzecchi e 349 proprio su Pedro Acosta. Quarta posizione per Pecco Bagnaia a 427 millesimi, quinta per Joan Mir a 455 mentre chiude la seconda fila Marc Marquez a 501. Settimo Jorge Martin a 560 millesimi, ottavo Alex Marquez a 629 mentre è nono Luca Marini a 755 con Fermin Aldeguer decimo a 878.

Al termine del turno il pilota del team Red Bull KTM ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non male! Ho centrato una prima fila importante anche se il distacco non è di poco conto. Ad ogni modo sono soddisfatto e vedremo come andranno le cose in gara. Mi sembra che Aprilia e Ducati siano molto forti e lo siano con tutti i piloti. I nostri miglioramenti? Stiamo lavorando tantissimo e si sta vedendo anche pensando alla velocità di punta. Le condizioni della giornata sono anche venute nella nostra direzione. Vedremo come andranno le cose nella Sprint Race”.