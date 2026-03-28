Marc Marquez: “Accetterò la penalità, ho chiesto scusa a Di Giannantonio”

Dopo 511 giorni Jorge Martin torna sul gradino più alto del podio vincendo la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul COTA di Austin, lo spagnolo ha condotto una gara perfetta e priva di errori, culminata con il sorpasso su Bagnaia all’ultimo giro che vale il primo successo stagionale.

In virtù di questa vittoria il campione del mondo 2024 è anche balzato in testa alla classifica piloti, con un punto di vantaggio su Marco Bezzecchi, scivolato proprio quando si trovava davanti al suo compagno di squadra. Torna sul podio anche Francesco Bagnaia che deve arrendersi solo all’ultimo giro. Completa la top 3 la KTM di Pedro Acosta.

Non completa la Sprint Race Marc Marquez che nel tentativo di sorpassare Fabio Di Giannantonio in curva 12 scivola portando a terra anche l’italiano. Vedremo se il campione del mondo in carica si riscatterà domani in uno dei circuiti più prolifici. Il fuoriclasse spagnolo dovrà scontare un long lap penalty per l’incidente che ha causato. Come riportato da Mundodeportivo, questa è stata l’analisi di Marquez: “È stato un errore, sì. E ha avuto delle conseguenze, e per questo abbiamo coinvolto un altro pilota. La penalità non è ancora stata inflitta, ma domani la riceveremo e la sconteremo. Quando si cade, fa male, e quando si coinvolge un altro pilota, fa ancora più male. Non ho tenuto conto della scia dei tre piloti davanti. C’è stato un momento in cui non potevo fermarmi, non c’era spazio all’esterno, e ho deciso di buttarmi e provare a curvare all’esterno. Ma quando ho cambiato traiettoria in curva, la scia si è chiusa su di me e, sfortunatamente, Di Giannantonio ne ha pagato le conseguenze pur essendo completamente innocente”.