MotoGP, Marc Marquez: “Penalizzato da gara più corta? Bezzecchi avrebbe vinto lo stesso”

Una domenica fuori dalla top 3 per Marc Marquez. Il Campione del Mondo in carica si è dovuto accontentare della quarta piazza in occasione del GP del Brasile, secondo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP appena andato agli archivi sul tracciato di Goiaiana.

Il ducatista nello specifico ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver battagliato a lungo con Fabio Di Giannantonio, poi piazzatosi terzo alle spalle delle due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Una volta arrivato in zona mista, lo spagnolo ha analizzato la sua giornata:

“Alla fine devi guardare la classifica, al momento davanti ci sono Bezzecchi e Martin – ha detto Marquez – C’è tempo per lavorare e per arrivare sempre più vicino come successo ieri, dove abbiamo fatto una gara bellissima. Oggi ci sono state delle difficoltà in più. Ma vediamo quello che succederà nei prossimi fine settimana“.

Marquez ha poi aggiunto: “Problemi di oggi? L’inizio, i primi giri non potevo spingere altrimenti distruggevo la gomma davanti. Ero calmo, aspettavo calasse quella di dietro per incidere. Poi mi ha passato Fabio, siamo andati lunghi e non riuscivo a fare un sorpasso comodo. Sorpassare qui è difficile, ho fatto la gara dietro di lui, non vedevo il posto giusto per passare, quando ci ho provato ho sbagliato. Eravamo lì però come livello. Bezz e Jorge stanno andando comunque molto forte. Riduzione di gara ha cambiato i valori? A me piaceva quella più lunga, mi sento bene con più giri, ma è stato così. Ti devi adattare, è stato così per tutti. Siamo arrivati quarti perché tre erano più veloci di noi. Eravamo tutti sulla stessa barca, Bezzecchi tra l’altro avrebbe vinto lo stesso“.