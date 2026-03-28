Fabio Di Giannantonio: “È stato il giro più adrenalinico della mia vita, nella Sprint sarà battaglia”

Si conclude con la pole position di Fabio Di Giannantonio la qualifica del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del COTA, ad Austin, al termine di un Q2 incerto fino alla fine, il centauro romano è riuscito ad anticipare tutti firmando il crono di 2:00.136. Per l’italiano in sella alla Ducati del VR46 Racing Team si tratta della seconda partenza al palo consecutiva.

Scatterà in seconda posizione Marco Bezzecchi che paga un ritardo dal connazionale di 193 millesimi. Completa la prima fila la KTM di Pedro Acosta (+0.349) che anticipa la Ducati Ufficiale di Francesco Bagnaia (+0.427). Sarà una Sprint Race molto interessante quella che scatterà alle ore 21.00 con numerosi piloti in lizza per la vittoria.

Ai microfoni di Sky Sport, Di Giannantonio ha così analizzato la sua qualifica: “Sono veramente contento, è stato il giro più adrenalinico della mia vita. Ho spinto, mi sentivo molto bene sulla moto. Il team ha fatto un grande lavoro, questa mattina abbiamo fatto una modifica ed è servita. La Sprint sarà una battaglia, non sarà facile prendere un gap sufficiente come in Brasile. Ci sono tanti piloti molto veloci, saremo tutti lì. La pole la dedico a tutta la mia squadra”.