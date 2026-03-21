MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Bellissimo tornare alla vittoria. Risposta importante dopo Buriram”

Si sorride in casa Ducati Factory al termine della Sprint Race del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia il team di Borgo Panigale è tornato al successo con Marc Marquez che ha piegato la resistenza di Fabio Di Giannantonio in un bellissimo duello finale.

La vittoria è andata come detto a Marc Marquez che ha chiuso con soli 213 millesimi su Fabio Di Giannantonio mentre Jorge Martin chiude il podio a 3.5. Quarta posizione per Marco Bezzecchi con 4.0 di distacco, quinto il nipponico Ai Ogura a 4.9. Sesta posizione per Fabio Quartararo a 7.7, settima per Alex Marquez a 8.1, quindi ottavo Pecco Bagnaia a 8.3, nono Pedro Acosta a 9.0, mentre completa la top10 il padrone di casa Diogo Moreira a 10.3.

Al termine della gara su distanza ridotta il direttore tecnico del team bolognese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente è bellissimo tornare alla vittoria. Abbiamo addirittura completato una doppietta per cui è tutto splendido. Complimenti a Di Giannantonio che ha messo in scena una ottima gara”.

Gigi Dall’Igna prosegue nella sua analisi: “Penso che sia veramente fantastico vincere in questo modo e soprattutto tornare al successo dopo il weekend non ottimale della Thailandia. Bagnaia? Ha scelto la gomma media e pensavamo che fosse la scelta giusta. Evidentemente non lo è stata ma ora non ci rimarrà che analizzare i dati in vista della gara di domani”.