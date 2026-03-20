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Moto3, Brian Uriarte svetta nelle FP1 bagnate di Goiania. Quarto Guido Pini
Si conclude con enorme ritardo la prima sessione di prove libere della Moto3 valida per il Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Motomondiale. Nell’Autodromo di Goiania, sotto l’intensa pioggia, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Brian Uriarte, apparso molto più abile rispetto agli avversari in condizioni proibitive.
Crono di 1:32.812 per lo spagnolo del Red Bull KTM Factory Racing, unico a scendere sotto il muro dei 33″ in pista. Dietro di lui, con un ritardo di 394 millesimi, il connazionale Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), secondo due settimane fa in Thailandia. Completa la top 3 completamente spagnola Joel Esteban (LevelUP MTA), a 794 millesimi dalla migliore prestazione.
Quarto posto per Guido Pini (Leopard, +0.841) che inaugura positivamente il weekend brasiliano. Quindi quinto Cormac Buchanan (Code Motorsport, +1.144), sesto Alvaro Carpe (Red Bull KTM, +1.492), settimo Scott Ogden (CIP, +1.642). Completano la top 10 Veda Pramata (Idemitsu Honda, +1.673), David Almansa (Liqui Moly Dinavolt, +1.678) e l’italiano Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team, +1.778).
Più indietro Matteo Bertelle (LEVELUP-MTA), dodicesimo a 2.090 dalla testa e Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), ventiquattresimo.