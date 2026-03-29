Quando la prossima gara di MotoGP? Lunga pausa, rinviato il GP del Qatar: le prossime date

Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio delle Americhe, si aprirà una lunga pausa per il Motomondiale 2026. Il rinvio del Gran Premio del Qatar per le ben note vicende mediorientali darà modo a team e piloti di vivere un mese di riposo dato che il ritorno in pista avverrà solamente nel weekend del 24-26 aprile prossimi.

Si ripartirà, infatti, con il weekend del Gran Premio di Spagna che, come tradizione, si disputerà sul tracciato di Jerez de la Frontera. Una tappa tradizionale del calendario del Motomondiale che, come si suol dire, darà le giuste indicazioni sui valori in pista.

Cosa ne sarà, invece, del Gran Premio del Qatar? A differenza dei Gran Premio di Bahrain e Arabia Saudita di Formula Uno, che sono stati cancellati, la gara sul tracciato di Lusail è stata posticipata e, se non ci saranno problemi, si disputerà nel weekend del 6-8 novembre, anticipando le gare di Portogallo e Valencia che chiuderanno poi il campionato.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio di Spagna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che, in base alla programmazione, proporrà i momenti più importanti. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt), invece, sarà visibile in chiaro la Sprint Race della MotoGP, mentre le tre gare saranno in differita. In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno della MotoGP, più le tre gare domenicali e la Sprint Race del sabato.

PROGRAMMA GP SPAGNA 2026 MOTOMONDIALE

Venerdì 24 aprile

Ore 09.00-09.30 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 25 aprile

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 12.45-13.00 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.10-13.25 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.40-13.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 14.05-14.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP (12 giri)

Domenica 26 aprile

Ore 09.40-09.50 Warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 (19 giri)

Ore 12.15 Gara Moto2 (21 giri)

Ore 14.00 Gara MotoGP (25 giri)