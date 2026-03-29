MotoGP: miglior tempo per Bezzecchi nel warm-up, Bagnaia non incide

Inizia nel segno di Marco Bezzecchi la domenica che ci porterà al GP delle Americhe, terzo atto valido per il Mondiale MotoGP. Il pilota in forza all’Aprilia si è infatti imposto in occasione del warm-up, segnando il tempo più veloce in coda ad una sessione contrassegnata anche dalla caduta di Pedro Acosta, il quale ha di fatto vanificato la possibilità di poter prendere confidenza con il tracciato.

Precisamente il romagnolo – con la doppia gomma media montata, scelta fatta da tutti gli altri centauri – dopo una buona progressione ha fermato il cronometro a 2:01.631, precedendo la Ducati di Marc Marquez, il quale è rimasto attardato di 0.089 provando però anche il long lap penalty che dovrà scontare in gara. Al terzo posto si è invece accomodata la Pertamina Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio, quarto a 0.462.

Buone conferme poi per quanto riguarda Enea Bastianini (KTM), quarto a 0.476. Non lontano Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha), quinto a mezzo secondo (0.513), la Gresini di Fermin Aldeguer, sesto a 0.564, oltre che Francesco Bagnaia (Ducati), settimo a 0.661,

Da segnalare infine l’ottava piazza di Luca Marini (Honda), ottavo a 0.674, la nona di Jorge Martin (0.739) e la diciassettesima di Franco Morbidelli, in ritardo di 1.336. Ricordiamo che la gara comincerà questa sera alle ore 22:00 italiane.