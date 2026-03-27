Moto2, ottimo inizio per gli italiani ad Austin. Vietti e Arbolino subito protagonisti nella FP1

Ottimo inizio per l’Italia ad Austin. Celestino Vietti, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026, ma Tony Arbolino è vicino al connazionale.

Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) non solo ha fatto fermare i cronometri sul 2:06.724 ma ha anche fissato il nuovo record della pista per quanto riguarda la Moto2. Alle sue spalle, a soli 55 millesimi, il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) mentre è terzo Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 139.

Quarta posizione per l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) a 303 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 458 mentre è sesto il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 516. Settimo lo spagnolo Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 525 millesimi da Vietti, davanti al connazionale Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 572, quindi nono l’ennesimo lo spagnolo Angel Piqueras (Kalex QJ Motor MSI) a 627, mentre completa la top10 il quarto iberico di fila, Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 796. Chiude 26°, infine, Dennis Foggia (Boscoscuro SpeedRS) a 2.549.

A questo punto la classe mediana si prepara per le pre-qualifiche che prenderanno il via alle ore 20.05 italiane (le ore 14.05 locali) e andranno a comporre la top14 che domani, in occasione delle qualifiche (che prenderanno il via alle ore 19.40) potranno evitare la Q1.