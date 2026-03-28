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Moto2, David Alonso pole record ad Austin. Vietti nella top5, indietro Arbolino
David Alonso ha conquistato la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) abbiamo assistito ad una Q2 davvero intensa con i piloti che hanno battagliato a suon di tempi record.
Il miglior tempo della Q2 porta la firma del colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) che ha fissato il record del tracciato in 2:05.203 e ha centrato la sua prima partenza al palo in Moto2 (e, ovviamente, è il primo del suo Paese a riuscirci) con 144 millesimi di vantaggio sul belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) mentre completa la prima fila lo spagnolo Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 160.
Quarta posizione per il suo connazionale Angel Piqueras (Kalex QJ Motor MSI) a 251 millesimi, mentre è quinto il primo degli italiani Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 297. Sesta posizione per l’australiano Senna Agius (Kalex Intact GP) a 321 millesimi da Alonso, settima per lo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) a 332 mentre è ottavo il suo connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 366. Nono l’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 393 millesimi, mentre completa la top10 lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 6 decimi esatti. Non va oltre la 14a posizione Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 1.037. Infine, scatterà dalla 27a e penultima casella della griglia Dennis Foggia (Boscoscuro SpeedRS).
A questo punto la classe mediana si rimbocca le maniche in direzione della gara di domani che prenderà il via alle ore 20.15 (le ore 13.15 locali) e che andrà ad assegnare punti importanti per la classifica generale.