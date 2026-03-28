Moto2, Tony Arbolino chiude in testa le FP2 ad Austin. In top 10 Vietti

Si è da poco conclusa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Mondiale Moto2. Sul circuito del COTA, in Texas, il più veloce è stato Tony Arbolino capace di firmare un ottimo 2’06″159. Il centauro italiano conferma le sensazioni di ieri e si candida ad un ruolo da favorito già per le qualifiche in programma nella serata italiana.

In sella alla moto del Reds Fantic Racing, Arbolino è riuscito nel finale a stampare il miglior tempo, segnale importante di tenuta della gomma in vista della gara. Chiude al secondo posto Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact Gp) che chiude a 210 millesimi dalla vetta. Completa la top 3 di queste FP2 Alonso Lopez (Italjet Gresini Moto2), a 243 millesimi.

Subito dietro, in quarta posizione, Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), distante 244 millesimi dalla migliore prestazione. Quinto invece Barry Baltus (Reds Fantic Racing, +0.353), davanti a David Alonso (CF MOTO Aspar, +0.589) e David Muñoz (Italtrans Racing, +0.703). Ottavo Celestino Vietti (SpeedRS Team) che paga 708 millesimi dal connazionale. Solo decimo il leader del Mondiale Daniel Holgado (+0.885), vittima di una caduta nel finale.