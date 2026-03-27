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Moto2: David Alonso svetta nelle pre-qualifiche ad Austin, bene Arbolino e Vietti
Terminano nel segno di David Alonso le pre-qualifiche del GP degli Stati Uniti, terzo appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di Moto2 in scena sul tracciato di Austin, in Texas. Buona prestazione per il pilota sudamericano, unico ad essere sceso sotto la soglia dei due minuti e sei secondi.
Nello specifico il centauro in forza alla CFMOTO Aspar Team ha fermato il crono a 2:05.847, precedendo di 0.494 Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale si è piazzato davanti alla REDS Fantic Racing di Barry Baltus, terzo a 0.606. Non male il compagno di squadra, il nostro Tony Arbolino, sesto con un ritardo di 0.804.
In top 10 anche l’altro pilota italiano, Celestino Vietti, il quale ha raccolto un gap di 0.916 accomodandosi alle spalle di Ivan Ortolà (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI), settimo a 0.889. Qualche problema per il leader della classifica Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), solo ventesimo a 1.715, mentre Izan Guevara (BLU CRU PRAMAC Yamaha Moto2) si è attestato al nono posto con uno scarto di 0.968.
Domani, sabato 28 marzo, la Moto2 scenderà in pista alle 15:25 per la terza ed ultima sessione di prove libere, mentre le qualifiche cominceranno a partire dalle 19:40