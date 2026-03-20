Moto2, Alex Escrig chiude in vetta una bagnata FP1 del GP del Brasile. Vietti veloce, Arbolino nella top10

Alex Escrig ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Goiânia la pioggia l’ha fatta ancora da padrona. Anche se le precipitazioni sono diminuite, l’asfalto è rimasto decisamente bagnato. Di conseguenza i piloti hanno pensato solamente a trovare il giusto feeling con l’assetto da bagnato che, viste le previsioni, potrebbe rivedersi ampiamente nel corso del fine settimana brasiliano.

Davanti a tutti, come detto, lo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) con il tempo di 1:30.102 davanti al connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 69 mentre è terzo l’indonesiano Mario Aji (Kalex Idemitsu) a 105. Quarta posizione per il belga Barry Baltus (Kalex REDS Fantic Racing) a 115 millesimi dalla vetta, mentre in quinta troviamo il primo degli italiani, Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 572.

Sesta posizione per lo spagnolo Jorge Navarro (Forward Klint) a 695 millesimi, settima per il suo connazionale Alberto Fernandez (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 983, quindi ottavo un altro spagnolo Angel Piqueras (Kalex QJ Motor MSI) a 1.034. Nona posizione per il nostro Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 1.048, mentre completa la top10 lo spagnolo Aron Canet (Boscoscuro Elf Marc VDS) a 1.055. Si ferma in 15a posizione Dennis Foggia (Boscoscuro HDR SpeedRS) a 1.365.