Moto2: la grande incognita del GP del Brasile, chance per Vietti?

Una gara importante per fare selezione, capire le dinamiche, tirare le prime somme. Questo fine settimana si correrà infatti il GP del Brasile, secondo appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di Moto2 in scena presso l’Autódromo Internacional de Goiânia.

Qual è la situazione al momento? In occasione dello stranissimo fine settimana thailandese il protagonista è stato Manuel Gonzalez che, in sella alla sua Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha conquistato la pole e vinto la gara, precedendo nello specifico i due connazionali Ivan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team), rispettivamente secondo e terzo. Inutile dire che l’obiettivo dei tre centauri è quello di riconfermarsi anche in terra sudamericana, anche se ci sono tanti altri avversari a non essere d’accordo.

Tra i tanti spicca Celestino Vietti (SYNC Group SpeedRS Team), sesto a Buriram e motivato risalire la china fin da subito per essere costantemente uno dei grandi leader di questa annata sportiva. Dello stesso avviso sembra essere Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) che, però, in oriente si è dovuto accontentare solo della tredicesima moneta.

Attenzione però al rientro di David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team), anche se sembra letteralmente impossibile fare alcuna previsione, considerata l’enorme incertezza che aleggia su una serie di piloti che affronteranno per la prima volta il tracciato verdeoro. Il precedente è infatti datato 2004. Al tempo, la Moto2, neanche esisteva.