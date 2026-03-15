Mondiali short track 2026 oggi in tv (15 marzo): orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, domenica 15 marzo, terza e ultima giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada) si sono aperte le danze e sono arrivate anche le prime medaglie in casa Italia. La compagine tricolore ha chiuso il sabato di gare con tre medaglie e sette piazzamenti complessivi nella top-10 considerati anche il quinto posto di Nadalini e l’ottavo di Pietro Sighel sui 500 metri maschili.

Si vorrà dare un seguito nel programma odierno. Si confida nelle staffette mista e uomini in cui gli azzurri hanno grandi opportunità di fare la voce grossa, ricordando anche quali risultati siano arrivati ai Giochi di Milano Cortina, ovvero l’oro nella mista e il bronzo nella staffetta maschile.

Sighel, poco fortunato anche in questa competizione a livello individuale, spera di trovare un po’ di soddisfazione con gli altri membri della squadra. Nello stesso tempo, le ragazze vogliono continuare a dimostrarsi valide in quello che potrebbe essere il “dopo Arianna Fontana”.

Come seguire la competizione? L’ultima giornata dei Mondiali di short track a Montreal (Canada), prevista quest’oggi a partire dalle ore 15.15, non godrà della copertura televisiva e sarà trasmessa in streaming dall’inizio del programma odierno sul canale Youtube Skating ISU. A partire dalle 18.35 ci sarà la copertura di RaiPlay Sport 3, Discovery+ e HBO Max. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

MONDIALI SHORT TRACK OGGI IN TV

Domenica 15 marzo (orari italiani)

15:15 1500 m femminili Ripescaggi – Quarti di finale

15:35 1000 m maschili Ripescaggi – Quarti di finale

15:59 1500 m femminili Ripescaggi – Semifinali

16:24 500 m femminili Ripescaggi – Quarti di finale

16:39 1000 m maschili Ripescaggi – Semifinali

16:54 500 m femminili Ripescaggi – Semifinali

18:35 Staffetta mista a squadre Finali

19:13 1500 m femminili Semifinali

19:31 1000 m maschili Quarti di finale

19:48 1500 m femminili Finali

20:26 1000 m maschili Semifinali

20:35 500 m femminili Quarti di finale

20:50 1000 m maschili Finali

21:08 500 m femminili Semifinali

21:33 500 m femminili Finali

21:51 Staffetta maschile 5000 m Finali

PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 18:35 RaiPlay Sport 3, Discovery+, HBO Max; dall’inizio canale Youtube Skating ISU

Diretta testuale: OA Sport

AZZURRI IN GARA

15:15 1500 m femminili Ripescaggi – Quarti di finale

15:35 1000 m maschili Ripescaggi – Quarti di finale

15:59 1500 m femminili Ripescaggi – Semifinali

16:24 500 m femminili Ripescaggi – Quarti di finale

16:39 1000 m maschili Ripescaggi – Semifinali

16:54 500 m femminili Ripescaggi – Semifinali

18:35 Staffetta mista a squadre Finali – Italia

19:13 1500 m femminili Semifinali – Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti

19:31 1000 m maschili Quarti di finale – Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

19:48 1500 m femminili Finali

20:26 1000 m maschili Semifinali

20:35 500 m femminili Quarti di finale – Arianna Sighel, Chiara Betti, Margherita Betti

20:50 1000 m maschili Finali

21:08 500 m femminili Semifinali

21:33 500 m femminili Finali

21:51 Staffetta maschile 5000 m Finali – Italia