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Mondiali short track 2026 oggi in tv (15 marzo): orari, programma, streaming, italiani in gara
Oggi, domenica 15 marzo, terza e ultima giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Sull’anello di ghiaccio di Montreal (Canada) si sono aperte le danze e sono arrivate anche le prime medaglie in casa Italia. La compagine tricolore ha chiuso il sabato di gare con tre medaglie e sette piazzamenti complessivi nella top-10 considerati anche il quinto posto di Nadalini e l’ottavo di Pietro Sighel sui 500 metri maschili.
Si vorrà dare un seguito nel programma odierno. Si confida nelle staffette mista e uomini in cui gli azzurri hanno grandi opportunità di fare la voce grossa, ricordando anche quali risultati siano arrivati ai Giochi di Milano Cortina, ovvero l’oro nella mista e il bronzo nella staffetta maschile.
Sighel, poco fortunato anche in questa competizione a livello individuale, spera di trovare un po’ di soddisfazione con gli altri membri della squadra. Nello stesso tempo, le ragazze vogliono continuare a dimostrarsi valide in quello che potrebbe essere il “dopo Arianna Fontana”.
Come seguire la competizione? L’ultima giornata dei Mondiali di short track a Montreal (Canada), prevista quest’oggi a partire dalle ore 15.15, non godrà della copertura televisiva e sarà trasmessa in streaming dall’inizio del programma odierno sul canale Youtube Skating ISU. A partire dalle 18.35 ci sarà la copertura di RaiPlay Sport 3, Discovery+ e HBO Max. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.
MONDIALI SHORT TRACK OGGI IN TV
Domenica 15 marzo (orari italiani)
15:15 1500 m femminili Ripescaggi – Quarti di finale
15:35 1000 m maschili Ripescaggi – Quarti di finale
15:59 1500 m femminili Ripescaggi – Semifinali
16:24 500 m femminili Ripescaggi – Quarti di finale
16:39 1000 m maschili Ripescaggi – Semifinali
16:54 500 m femminili Ripescaggi – Semifinali
18:35 Staffetta mista a squadre Finali
19:13 1500 m femminili Semifinali
19:31 1000 m maschili Quarti di finale
19:48 1500 m femminili Finali
20:26 1000 m maschili Semifinali
20:35 500 m femminili Quarti di finale
20:50 1000 m maschili Finali
21:08 500 m femminili Semifinali
21:33 500 m femminili Finali
21:51 Staffetta maschile 5000 m Finali
PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: dalle 18:35 RaiPlay Sport 3, Discovery+, HBO Max; dall’inizio canale Youtube Skating ISU
Diretta testuale: OA Sport
AZZURRI IN GARA
15:15 1500 m femminili Ripescaggi – Quarti di finale
15:35 1000 m maschili Ripescaggi – Quarti di finale
15:59 1500 m femminili Ripescaggi – Semifinali
16:24 500 m femminili Ripescaggi – Quarti di finale
16:39 1000 m maschili Ripescaggi – Semifinali
16:54 500 m femminili Ripescaggi – Semifinali
18:35 Staffetta mista a squadre Finali – Italia
19:13 1500 m femminili Semifinali – Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti
19:31 1000 m maschili Quarti di finale – Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali
19:48 1500 m femminili Finali
20:26 1000 m maschili Semifinali
20:35 500 m femminili Quarti di finale – Arianna Sighel, Chiara Betti, Margherita Betti
20:50 1000 m maschili Finali
21:08 500 m femminili Semifinali
21:33 500 m femminili Finali
21:51 Staffetta maschile 5000 m Finali – Italia