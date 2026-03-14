LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglie

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Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 in programma a Montreal in Canada. Dopo una prima giornata dedicata alle batterie e ai turni preliminari, i Mondiali di short track di Montréal entrano nel vivo con la seconda giornata di gare, quella che inizierà ad assegnare le prime medaglie della rassegna iridata. Sul ghiaccio della Maurice Richard Arena, sabato 14 marzo il programma si preannuncia particolarmente intenso, con finali e semifinali nelle principali specialità e con l’Italia che si presenta all’appuntamento forte di un avvio molto positivo nelle qualificazioni.

La giornata si aprirà con le semifinali della staffetta mista, disciplina sempre spettacolare e imprevedibile. L’Italia ha conquistato il passaggio del turno con il quartetto composto da Chiara Betti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser ed Elisa Confortola, che nella prima fase hanno chiuso al secondo posto la propria serie. L’obiettivo per la staffetta l’oro ai Giochi olimpici ora è conquistare un posto nella finale e giocarsi una medaglia in una specialità dove gli azzurri hanno spesso dimostrato grande competitività. Grande attenzione sarà poi rivolta ai 1500 metri maschili, distanza in cui si disputeranno prima le semifinali e poi le finali. L’Italia potrà contare su Thomas Nadalini, autore di una prova molto solida nei quarti di finale, chiusi con la vittoria della propria batteria. Dai ripescaggi potrebbe arrivare in semifinale anche Luca Spechenhauser.

Tra le prove più attese della giornata ci sono anche i 1000 metri femminili, che prenderanno il via con i quarti di finale e proseguiranno poi con semifinali e finali. L’Italia si presenta con tre atlete qualificate, un segnale importante della profondità del settore femminile azzurro. Elisa Confortola ha mostrato subito un ottimo stato di forma vincendo la propria batteria, mentre Chiara Betti e Gloria Ioriatti hanno superato il turno con prove solide e intelligenti dal punto di vista tattico. In una gara spesso caotica come i 1000 metri, la presenza di più atlete nelle fasi decisive può rappresentare un vantaggio importante per cercare l’accesso alla finale.

Il programma proseguirà poi con i 500 metri maschili, una delle specialità più veloci e spettacolari dello short track. Qui l’Italia punta forte su Pietro Sighel, che ha iniziato il Mondiale con grande determinazione vincendo entrambe le batterie preliminari. Il pattinatore trentino è uno dei punti di riferimento della squadra azzurra e arriva a Montréal con grande voglia di riscatto nelle gare individuali dopo le sfortunate cadute che avevano condizionato il suo percorso olimpico. Con lui ci sarà ancora Thomas Nadalini, capace di superare con autorità i primi turni e pronto a giocarsi le proprie carte anche in una distanza esplosiva come i 500 metri.

Spazio poi alle semifinali e le finali della staffetta femminile sui 3000 metri, altra prova in cui l’Italia ha dimostrato subito di poter essere competitiva. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Margherita Betti e Chiara Betti ha dominato la propria batteria nella prima giornata, confermando la solidità del gruppo azzurro. L’obiettivo ora è conquistare l’accesso alla finale, dove tradizionalmente si concentrano le grandi potenze dello short track.

Verso la chiusura di serata arriveranno anche le semifinali della staffetta maschile sui 5000 metri, con l’Italia che ha già dimostrato di poter dire la sua grazie al successo ottenuto nella propria batteria con Spechenhauser, Nadalini, Sighel e Previtali. Una prestazione convincente che alimenta le ambizioni della squadra azzurra in una delle prove più spettacolari del programma iridato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 in programma a Montreal in Canada. Si comincia alle 17.05. Buon divertimento!