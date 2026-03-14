Short Track
Short Track, Nadalini squalificato in finale nei 500 metri. Sighel si ferma in semifinale
Dopo due medaglie consecutive nelle prime due finali, si ferma la striscia dell’Italia ai Mondiali di short track a Montreal. Non ci saranno, infatti, azzurri sul podio dei 500 metri maschili, visto che Thomas Nadalini (argento nei 1500) è stato squalificato nell’ultimo atto dopo aver causato la caduta all’ultimo giro del belga Stijn Desmet.
Si sbloccano, invece, i padroni di casa del Canada, che dopo le due prime gare non erano ancora riusciti a centrare una medaglia. Arriva quella del metallo più prezioso con Steven Dubois, che conduce una gara sempre di testa e trionfa davanti all’olandese Jens van ‘T Wout, mentre arriva un bronzo storico per la Turchia grazie a Furkan Akar, che sfrutta proprio la caduta dell’azzurro e del belga.
Nadalini ci ha provato ancora all’esterno all’ultimo giro proprio come in occasione della finale dei 1500 metri. Il trentino è poi scivolato proprio all’ultima curva, tirando poi giù con la mano il belga Desmet, con la giuria che ha poi deciso di squalificarlo.
Finora non è stato un Mondiale positivo per Pietro Sighel, visto che l’azzurro è stato eliminato in semifinale nei 500 metri. Il trentino ha terminato al terzo posto dietro proprio a Desmet e Nadalini. Sighel sperava di essere ripescato, ma un dubbio avanzamento nella semifinale successiva di van ‘T Wout lo ha escluso dalla finale.