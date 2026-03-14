Altra medaglia azzurra ai Mondiali di short track! Confortola è bronzo, quarta Betti

Dopo l’argento di Thomas Nadalini nei 1500 metri, arriva anche il bronzo di Elisa Confortola nei 1000 metri. Diventano già due le medaglie per l’Italia ai Mondiali in corso di svolgimento a Montreal. Si tratta del primo podio individuale della carriera per la valtellinese, in una finale comunque molto azzurra, visto che al quarto posto ha concluso una bravissima Chiara Betti, che è davvero cresciuta tantissimo in questa stagione.

La Corea del Sud continua a recitare il ruolo di nazione dominatrice e si prende il secondo oro di giornata. A trionfare, infatti, è stata Kim Gilli, che ha battuto in volata l’0landese Xandra Velzeboer, che sembrava lanciata verso la vittoria dopo aver condotto la finale sempre in prima posizione.

Il ritmo è stato decisamente elevato, con l’americana Corinne Stoddard che ha poi commesso un errore e si è staccata. A quel punto sono rimaste in quattro per tre posti. Confortola ha cerca il varco interno, ma è stata veramente bravissima Kim Gilli a prendere l’esterno, riuscendo a battere in volata Velzeboer e con Elisa terza davanti a Chiara Betti.

Le finali non sono terminate in questa giornata. Ci sarà quella dei 500 metri maschili con l’attesa per Pietro Sighel e Thomas Nadalini e poi quella della staffetta femminile, con l’Italia che spera di centrare l’accesso alla finale.