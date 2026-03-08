Elisa Longo Borghini vince il Trofeo Oro in Euro: affermazione in solitaria a Montignoso

Elisa Longo Borghini ha vinto il Trofeo Oro in Euro, evento di livello 1.1 che si è snodato lungo 107 km con partenza e arrivo a Cinquale (frazione di Montignoso, in provincia di Massa-Carrara). La portacolori dalla UAE Team ADQ, ieri quarta alle Strade Bianche dopo aver corso da grandissima protagonista lungo gli sterrati in terra toscana, ha prima selezionato un drappello sul primo passaggio della salita di Fortezza (3,5 km al 5,3% di pendenza media, a 35 chilometri dal traguardo) e ha poi staccato le avversarie in occasione del secondo passaggio sull’ascesa di riferimento di questo evento (a 14 km dall’arrivo).

Dopo aver messo le mani sulla classifica generale del prestigioso UAE Tour (evento di livello World Tour) imponendosi nell’ultima tappa conclusasi sulla salita di Jebel Hafeet, la 34enne ha conquistato la terza affermazione stagionale e ha così portato a quota 58 il contatore dei successi in carriera. La piemontese si è lasciata alle spalle tre compagne di squadra: l’olandese Karlijn Swinkels, la polacca Dominika Wlodarczyk e l’ottima Silvia Persico, mentre l’olandese Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) ha concluso in quinta posizione.

Elisa Longo Borghini si lancia così con grande ottimismo verso il prestigioso Trofeo Binda, grande Classica del calendario femminile che si disputerà domenica 15 marzo: la caccia al terzo sigillo in quel di Cittiglio, dopo quelli datati 2013 e 2021, è aperta per la vincitrice degli ultimi due Giri d’Italia, che poi si proietterà verso la Milano-Sanremo.