Milano liquida il Lindemans Aalst: Reggers su di giri, la Challenge Cup è dietro l’angolo!

Milano ha travolto il Lindemans Aalst con un perentorio 3-0 (25-18; 25-19; 25-22) nella finale d’andata della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini hanno dominato di fronte ai 2.040 spettatori dello Sportcentrum Schotte e hanno compiuto un passo importante verso la conquista del trofeo: basterà prevalere in un due set nel confronto di ritorno in programma settimana prossima all’Allianz Cloud.

Il sestetto di coach Roberto Piazza, reduce dall’eliminazione subita contro Verona nei quarti di finale dei playoff scudetto, è stato trascinato dal bomber Ferre Reggers (23 punti, 2 ace, 3 muri) e dal martello Tatsunori Otsuka (14 punti), affiancato di banda da Tommaso Ichino (7), mentre al centro hanno giocato Edoardo Caneschi (6) e Gabriele Di Martino (4) sotto la regia di Fernando Kreling.

Al Lindemans, allenato da Frank Depestele, non sono bastati Enrique Rempel (17 punti) e Nuno Marquez (11). Milano ospiterà i belgi il prossimo 1° aprile (ore 20.30), con il chiaro obiettivo di alzare al cielo la coppa e chiudere la stagione con la ciliegina sulla torta.