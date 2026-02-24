Floyd Mayweather e Manny Pacquiao rilanciano il Match del Secolo! Rivincita a settembre

Nell’ormai lontano 2015, il confronto tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao venne ribattezzato il “match del secolo”. Il 2 maggio di undici anni fa, i due pugili si erano fronteggiati a viso aperto in un confronto attesissimo, vinto dallo statunitense contro il filippino, il quale salì sul ring con una spalla infortunata (il problema fisico venne comunicato soltanto in seguito). Due grandi icone della boxe contemporanea incroceranno nuovamente i guantoni: l’appuntamento è per il prossimo 19 settembre allo Sphere di Las Vegas, come ha ufficialmente comunicato Netflix, sempre più in prima linea nell’universo della nobile arte.

Nel giorno in cui Mayweather ha spento 49 candeline, arriva così l’annuncio di un big match all’orizzonte per il ribattezzato Money, che tornerà in attività dopo nove anni per sfidare Mike Tyson il prossimo 25 aprile in un evento di esibizione e poi proseguirà la propria carriera professionistica, con l’obiettivo di difendere lo status di imbattuto (50 vittorie in altrettanti incontri). Pacquiao ha invece 47 anni e si era rimesso in gioco la corsa estate, pareggiando contro Mario Barrios, quattro anni dopo il ritiro.

Il ribattezzato Pac Man vanta un ruolino di 68 vittorie, 8 sconfitte, tre pareggi e ha dichiarato, tramite il comunicato: “Io e Floyd abbiamo offerto al mondo quello che sembra essere il più grande scontro nella storia della boxe. I tifosi hanno aspettato abbastanza, meritano questa rivincita“. Un decennio fa la sfida della MGM Grand Garden Arena fece registrare un incasso di 72 milioni di dollari. Due uomini prossimi al mezzo secolo di vita sapranno ancora regalare uno spettacolo di primaria rilevanza? Al momento non è stato comunicato se saranno messe in palio delle cinture.