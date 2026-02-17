Boxe: Michael Magnesi torna sul ring a Cave contro l’argentino Marcos Gabriel Martinez

Nelle ultime settimane si è avuta una lunghissima telenovela che ha visto protagonista, suo malgrado, Michael Magnesi, che peraltro è diventato il numero 1 della WBC nei superpiuma. In particolare, c’era in ballo la sua possibile sfida con il filippino Mark Magsayo che avrebbe potuto portare verso una porta enorme legata al titolo mondiale proprio della WBC.

Quel combattimento è stato prospettato più volte. Una, due, tre, quattro, cinque volte. Ma, alla fine, non s’è mai fatto, con le strade che sono state diverse. Così il Lupo Solitario italiano ora combatterà a Cave il prossimo 27 febbraio, sulla distanza delle 8 riprese, contro l’argentino Marcos Gabriel Martinez.

E, attenzione, non si tratta di un pugile di scarsa levatura, anzi: 23 vittorie e 6 sconfitte, La Maquinita è stato più volte vicino sia a titoli in Argentina che ad altri legati alla WBO. Un pugile, insomma, valido e che può ben testare lo stato di forma di Magnesi verso nuovi orizzonti.

L’evento sarà organizzato dalla Team Magnesi A&B Events, e avrà come co-main event un’altra sfida interessante, quella valida per l’EBU Silver dei pesi mosca tra Manuel Rizzieri e il francese Rakyb Radji, il migliore dei pugili transalpini in questa categoria.