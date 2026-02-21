Floyd Mayweather torna sul ring: “Posso stabilire nuovi record”. Che orizzonti a 49 anni? Si riparte da… Tyson

Floyd Mayweather affronterà Mike Tyson il prossimo 25 aprile in uno degli incontri più attesi della stagione, visto che saliranno sul ring due delle più grandi icone del pugilato degli ultimi decenni. Il ribattezzato Money, in virtù delle ingenti somme di denaro guadagnate nel corso della sua carriera, se la dovrà vedere contro Iron Mike: sarà un testa a testa tra il 49enne (spegnerà le candeline tra quattro giorni) e il 59enne, età non di certo abituali per scambiarsi dei colpi.

La notizia del giorno, però, è che Floyd Mayweather non si fermerà al match di esibizione previsto a metà primavera, ma che tornerà effettivamente in carriera, nove anni dopo il suo ritiro (bisogna risalire al settembre 2015 per trovare il successo contro Andre Berto). L’imbattuto statunitense, con un immacolato record di 50 vittorie in altrettanti incontri disputati, ha deciso di rimettersi in gioco: “Sento di avere ancora ciò che serve per stabilire nuovi record nella boxe. Dall’esibizione con Mike Tyson fino ai miei prossimi incontri da professionista, nessuno sarà in grado di attrarre più pubblico e generare un incasso maggiore dei miei“.

Affermazioni inconfutabili: per l’ultimo match vinto contro Connor McGregor (icona della MMA) intascò circa 300 milioni di dollari. Ma quali prospettive per l’ex Campione del Mondo in più categorie di peso? Una rivincita del ribattezzato match del secolo contro Manny Pacquiao? Una scalata a qualche corona iridata è effettivamente possibile?