È iniziata una nuova era della Formula 1, ma il dibattito è già acceso: le nuove regole porteranno davvero più spettacolo, sorpassi e incertezza… oppure rischiano di trasformarsi in uno “spettacolo dell’orrore”, come lo ha definito Max Verstappen?

🎙️ Nel nuovo episodio di Motor Zone, Beatrice Frangione analizza tutti i temi più caldi del momento insieme al direttore di Autosprint Andrea Cordovani.

🇮🇹 Protagonista assoluto Kimi Antonelli

Il giovane talento italiano firma uno storico trionfo nel GP di Cina, entrando di diritto tra i grandi protagonisti della nuova stagione di Formula 1. Una vittoria che può segnare l’inizio di una nuova stella del motorsport mondiale.

🔥 Focus sulle nuove regole F1 2026

Più sorpassi o gare più complicate?

Le critiche dei piloti, con Verstappen in prima linea

I primi segnali dal GP di Cina

👉 Analisi, opinioni e retroscena su una stagione che promette di far discutere: la Formula 1 è davvero pronta al cambiamento?

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