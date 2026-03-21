Max Verstappen in pole al Nürburgring per NLS 2. Alle 12.00 la gara
Max Verstappen firma la pole per la seconda prova stagionale del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). L’olandese, al volante della Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing, ha fatto la differenza nell’ultima parte della sessione riuscendo a fermare il cronometro in 7.51.751.
Il quattro volte campione del mondo, al ritorno nell’Inferno Verde in vista della 24 Ore che vivremo a maggio, ha chiuso con 1 secondo e 974 millesimi di vantaggio nei confronti dell’Audi n. 16 Scherer Sport PHX di Christopher Haase.
Terzo posto a +2.855 per la BMW M4 GT3 EVO n. 98 ROWE Racing di Raffaele Marciello davanti all’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 34 Walkenhorsst Motorsport di Mattia Drudi. Winward Racing e Mercedes hanno ottenuto anche la quinta posizione, nel caso specifico con Maxime Martin.
Alle 12.00 il ’58. ADAC Barbarossapreis’, evento indetto sulla distanza delle quattro ore. La Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 sponsorizzata Red Bull e gestita da Winward Racing sarà affidata come già detto al pilota di F1 in compagnia di Daniel Juncadella e Jules Gounon.
NLS 2 QUALIFICHE
3 RUN SP9 PRO 1 Verstappen Winward Racing Mercedes-AMG GT3 6 1:28.103 8:16.153 7:51.751 7
16 PIT SP9 PRO 2 Haase Scherer Sport PHX Audi R8 LMS GT3 EVO II 7 1.974 1.974 1:05.648 7:53.725 7:53.725 4
98 PIT SP9 PRO 3 Marciello ROWE RACING BMW M4 GT3 EVO 5 2.855 0.881 1:09.757 7:54.606 7:54.606 3
34 RUN SP9 PRO 4 Drudi Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage GT3 EVO 8 3.503 0.648 1:06.870 1:04.413 1:56.325 7:55.254 7:55.254 3
80 PIT SP9 PRO 5 Martin Winward Racing Mercedes-AMG GT3 7 3.914 0.411 1:07.759 7:55.665 7:55.665 4
47 PIT SP9 PRO 6 Pittard KCMG Mercedes-AMG GT3 7 4.070 0.156 1:27.042 8:33.819 7:55.821 5
99 PIT SP9 PRO 7 ‘Dan Harper’ ROWE RACING BMW M4 GT3 EVO 6 4.905 0.835 1:11.339 7:56.656 7:56.656 3
45 PIT SP9 PRO 8 Vermeulen REALIZE KONDO RACING with Rinaldi Ferrari 296 GT3 8 5.061 0.156 1:07.200 7:56.812 7:56.812 4
65 RUN SP9 PRO-AM 1 Stippler HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 8 5.664 0.603 4:26.648 1:03.841 7:57.415 7:57.415 4
44 PIT SP9 PRO 9 Müller Falken Motorsports Porsche 911 GT3 R 6 5.770 0.106 1:06.582 7:57.521 7:57.521 2
7 RUN SP9 PRO 10 Paul Konrad Motorsport Lamborghini Huracan GT3 7 6.176 0.406 1:06.962 1:02.704 1:56.939 3:25.188 51.227 8:23.020 7:57.927 4
48 PIT SP9 PRO-AM 2 Pereira 48 LOSCH Motorsport by BLACK FALCON Porsche 911 GT3 R 6 6.696 0.520 1:08.136 7:58.447 7:58.447 5
77 PIT SP9 PRO 11 Weerts Schubert Motorsport BMW M4 GT3 EVO 7 6.955 0.259 1:06.492 7:58.706 7:58.706 3
81 PIT SP-X 1 Klingmann BMW M Motorsport BMW G81 M3 Touring 24H 8 7.192 0.237 1:07.416 7:59.187 7:58.943 3
130 PIT SP9 PRO 12 Bortolotti Red Bull Team ABT Lamborghini Huracan GT3 EVO II 9 7.439 0.247 1:06.089 9:01.749 7:59.190 3
5 PIT SP9 AM 1 Piana BLACK FALCON Team EAE Porsche 911 GT3 R 5 8.465 1.026 1:14.974 8:00.216 8:00.216 2
75 PIT AT 1 1 Fugel Max Kruse Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 5 9.515 1.050 1:09.967 8:01.266 8:01.266 3
786 RUN SP9 AM 2 ‘Dieter Schmidtmann’ Renazzo Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO II 8 9.941 0.426 1:07.