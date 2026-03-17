F1, Mattia Binotto punge la Ferrari: “Modello per Audi? No, non vince nulla dal 2008…”

“C’eravamo tanto amati“. Recitava in questo modo il titolo dell’indimenticabile film di Ettore Scola. Il cast, poi, proponeva leggende come Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli. Passando al 2026 e posizionando il tutto all’interno della Formula Uno, i protagonisti sono diventati Mattia Binotto e la scuderia Ferrari. Una notevole differenza si potrebbe dire. Non solo per questo motivo. Nelle idee della celebre pellicola del 1974, infatti, si evocava nostalgia per un amore o un’amicizia profonda del passato, ormai conclusa o mutata dal tempo.

Ecco, se andiamo a leggere le dichiarazioni di Mattia Binotto, ex team principal della Ferrari e attuale numero 1 di Audi, la nostalgia per quello che è stato non esiste minimamente. Anzi. Sembra davvero che i rapporti si siano interrotti nella maniera più rovinosa e fragorosa possibile. Non certo una sorpresa, ma leggerle nero su bianco fa sempre un discreto effetto. Da cosa traiamo queste conclusioni? Semplice, da una intervista rilasciata a L’Equipe dal team principal di Maranello nelle stagioni comprese tra il 2019 ed il 2022.

Alcune frasi assomigliano a vere e proprie stilettate. In primo luogo il timoniere di Audi ha sentenziato che: “…la Ferrari come modello di riferimento per portare il mio nuovo team al successo? Perché dovrei farlo? Non vincono più nulla dal 2008. Io voglio che l’Audi vinca invece. Il mio ruolo in questo team è diverso, cambia soprattutto la cultura che non è latina. Alla Ferrari i processi non esistevano, si provava e basta. Non c’era bisogno di un piano per raggiungere gli obiettivi mentre in Audi prima di tutto ci sono i piani. Senza un piano, non si agisce”.

Mattia Binotto prosegue poi nel raccontare i sogni e gli obiettivi del nuovo team: “Sono molto contento di vedere come lavora il team ma, per quanto riguarda il motore, sono consapevole che non potremo essere i migliori nel 2026. Il piano è di tre anni per costruire e due per consolidare e arrivare a lottare per il titolo”.