Mattia Furlani: “Stanotte ho dato due volte di stomaco, mi sento grato per quanto ho fatto”

Si è chiuso con un record storico per l’Italia ai Mondiali indoor di atletica: tre ori, cinque medaglie totali e il miglior piazzamento di sempre nel medagliere, con gli azzurri sul terzo gradino. Tra le emozioni più intense c’è l’argento di Mattia Furlani, che a 21 anni conquista il suo settimo podio internazionale consecutivo nel salto in lungo, eguagliando il suo primato personale di 8,39 metri.

La finale è stata una battaglia, con Furlani che ha lottato nonostante i problemi di stomaco accusati durante la notte. Al quinto salto, pur perdendo qualche centimetro alla pedana (10,1 cm), l’azzurro è riuscito a eguagliare la misura dell’oro mondiale di settembre a Tokyo, già ottenuta anche quest’anno a Metz, balzando al primo posto provvisorio e superando il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (poi bronzo), fermo a 8,31. Ma l’ultimo salto del portoghese Gerson Baldé, con 8,46 metri, ha sorpreso tutti e assegna l’oro, relegando Furlani all’argento.

Per Furlani si tratta della quarta medaglia mondiale dopo i due ori del 2025 – a Tokyo all’aperto e a Nanchino indoor – l’argento indoor di Glasgow 2024 e il bronzo olimpico a Parigi, consolidando un percorso internazionale già straordinario.

“È fantastico – racconta Mattia Furlani – dopo le ultime settimane che non sono state facili per me, se penso che tornavo da un periodo di influenza e che stanotte ho dato due volte di stomaco. Mi sento grato, perché ho fatto un ottimo lavoro, ma allo stesso tempo c’è da lavorare ancora su molte cose”, le sue prime parole (fonte: FIDAL).

“L’obiettivo era confermarsi e difendere il titolo, inutile nasconderlo, ma ogni gara è a sé. In quel salto, se avessi preso più centimetri alla pedana, ero sugli 8,50 e anche la chiusura non è stata il massimo. È importante tirare fuori le unghie al momento che conta: questa è stata una tappa bellissima, di crescita. Sono pronto ormai per certe misure che diventano l’obiettivo per la stagione all’aperto“, ha aggiunto.