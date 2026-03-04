Berrettini-Mannarino oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 4 marzo prende il via ufficialmente il primo Masters1000 della stagione. Sui campi di Indian Wells (USA) si farà sul serio e Matteo Berrettini farà il proprio esordio contro il francese Adrian Mannarino. La partita è prevista sul campo centrale e si terrà in orario notturno in Italia.

Un incontro complicato per Berrettini, reduce da un periodo particolare. Un 2026 iniziato nel mese di febbraio, coi tornei sudamericani. Il romano ha affrontato in successione gli eventi a Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro e Santiago del Cile non raccogliendo moltissimo e dando la netta sensazione di essere piuttosto indietro dal punto di vista della condizione fisica.

Per questo, la sfida contro Mannarino si presenta tra tante incognite, in considerazione anche dei precedenti. Matteo, infatti, non è mai riuscito a battere il suo avversario nei due confronti che ci sono stati in passato. Il riferimento è alle sfide del 2018 negli Australian Open e a quella molto più recente del Masters1000 di Shanghai dell’anno passato, quando il mancino transalpino la spuntò col punteggio di 7-5 7-6 (5).

La partita tra Matteo Berrettini e Adrian Mannarino, valida per il primo turno del Masters1000 di Indian Wells, andrà in scena sul campo centrale e il programma di incontri inizierà quest’oggi dalle 20:00 italiane. L’incontro è il terzo nello schedule e, verosimilmente, inizierà in orario notturno in Italia. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204), per esigenze di palinsesto; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

Mercoledì 4 marzo

STADIUM 1 – Inizio alle 20:00 italiane

Y. Putintseva vs P. Badosa

Non prima delle 22:00 italiane

R. Opelka vs E. Quinn

A seguire

M. Berrettini vs A. Mannarino

Non prima delle 03:00 italiane di giovedì 5 marzo

B. Andreescu (WC) vs K. Rakhimova (Q)

A seguire

S. Tsitsipas vs D. Shapovalov

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena a seconda delle esigenze di palinsesto

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv