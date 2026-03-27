Marco Bezzecchi soddisfatto a metà: “La moto è nervosa con la soft, ma sono messo bene sul passo”

Marco Bezzecchi si è attestato in quarta posizione al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terza tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha disputato un buon venerdì al COTA di Austin, difendendosi egregiamente sul giro secco e mettendo in mostra soprattutto un ritmo interessante in ottica podio con gomme usate.

“Non è stato un brutto venerdì, ma non mi sento ancora a posto. Con la soft la moto è nervosa, quando sei in ritardo in una pista così con tanti cambi di direzione, la moto si muove e faccio sempre un po’ fatica. Di passo sono messo abbastanza bene, sono contento“, dichiara il leader del campionato dopo le prime due sessioni del weekend in Texas.

“È solo la terza gara ma stiamo cercando di fare un bel lavoro, non sarà facile farlo per tutto l’anno ma lavoriamo per questo e fino ad adesso sta andando tutto bene. Oggi abbiamo dovuto lavorare di più perché questa è una pista particolare, non è semplice trovare un buon bilanciamento della moto. Non penso dipenda dalle gomme, il comportamento della Michelin è abbastanza simile, ma cambia magari qualcosa da pista a pista in base anche alle condizioni“, prosegue il grande protagonista di inizio stagione.

Bezzecchi che ha accusato un gap di due decimi dalla miglior prestazione assoluta di Marc Marquez, venendo preceduto anche dall’Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura e dalla Ducati VR46 di un convincente Fabio Di Giannantonio.