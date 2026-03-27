Marc Marquez detta il passo nelle pre-qualifiche di Austin. Cinque italiani direttamente in Q2!

Marc Marquez si mette definitivamente alle spalle la brutta caduta della FP1 (in cui ha riportato forti abrasioni ma nessun infortunio) e realizza la miglior prestazione assoluta del venerdì al COTA di Austin chiudendo davanti a tutti nelle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

Il fenomeno di Cervera ha brillato sia in termini di passo con gomme usate che sul giro secco in sella alla sua Ducati ufficiale GP26, sfiorando il record della pista texana (firmato da Maverick Viñales nel 2024 in 2’00″864) con un notevole 2’00″927 che lo ha proiettato in vetta alla graduatoria con la consapevolezza di essere sempre l’uomo da battere ad Austin.

Seconda piazza a soli 53 millesimi dal nove volte campione iridato per il giapponese Ai Ogura, in grande spolvero sull’Aprilia del team Trackhouse, ma contengono il distacco sotto i tre decimi dal leader anche gli azzurri Fabio Di Giannantonio (3° a 0.187 con la Ducati VR46) e Marco Bezzecchi (4° a due decimi secchi con l’Aprilia ufficiale) oltre a suo fratello Alex (5° a 0.286 sulla Ducati Gresini GP26).

Completano il quadro della top10 e avanzano direttamente al Q2 inoltre il solito Pedro Acosta su KTM, un convincente Jorge Martin su Aprilia e gli italiani Francesco Bagnaia (8° a 0.444 con un buon ritmo ma meno esplosività di altri big), Luca Marini (9° a 0.567 con la Honda) ed Enea Bastianini (10° a 0.652 e finalmente competitivo quest’anno con la KTM Tech 3). Nelle retrovie Franco Morbidelli (20° a oltre un secondo e mezzo), che dovrà passare dal Q1.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP USA MOTOGP 2026

1 Marc MARQUEZ Ducati Lenovo Team Ducati 2:00.927

2 Ai OGURA Trackhouse MotoGP Team Aprilia +0.053

3 Fabio DI GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +0.187

4 Marco BEZZECCHI Aprilia Racing Aprilia +0.200

5 Alex MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +0.286

6 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.323

7 Jorge MARTIN Aprilia Racing Aprilia +0.338

8 Francesco BAGNAIA Ducati Lenovo Team Ducati +0.444

9 Luca MARINI Honda HRC Castrol Honda +0.567

10 Enea BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 KTM +0.652

11 Joan MIR Honda HRC Castrol Honda +0.684

12 Fermin ALDEGUER BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +0.729

13 Raul FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team Aprilia +0.854

14 Johann ZARCO LCR Honda Honda +1.025

15 Fabio QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +1.110

16 Jack MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +1.315

17 Diogo MOREIRA LCR Honda Honda +1.380

18 Toprak RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +1.446

19 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM +1.510

20 Franco MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +1.629

21 Alex RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +2.111