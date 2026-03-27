Brutta caduta per Marc Marquez ad Austin: bandiera rossa, come sta il pilota della Ducati

Si apre con un grosso spavento il weekend di Austin per Marc Marquez, vittima di una brutta caduta nelle battute iniziali della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terza tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse catalano della Ducati ha provocato addirittura una bandiera rossa dopo soli 10 minuti dall’inizio del turno, rischiando di procurarsi un serio infortunio.

Il nove volte campione del mondo è scivolato infatti allo scollinamento di curva 10, perdendo l’anteriore in ingresso e impattando contro le barriere situate a bordo pista (ma non molto distanti dal tracciato) in un punto in cui i piloti arrivano ad alta velocità. Fortunatamente Marquez è riuscito a rallentare la sua traiettoria verso gli air fence, non subendo un impatto durissimo ed evitando soprattutto di colpire o venire colpito dalla sua moto.

Mentre la FP1 veniva interrotta per alcuni minuti per consentire ai commissari di ripristinare le condizioni di sicurezza all’esterno di curva 10, il 33enne di Cervera si è recato al centro medico per effettuare alcuni esami e scongiurare eventuali traumi. Fortunatamente Marc non ha riportato infortuni degni di nota, se non due forti abrasioni all’avambraccio destro e alla mano sinistra, riuscendo infatti a tornare in azione nelle fasi finali della sessione alla guida della sua Desmosedici GP26.