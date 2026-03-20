Kelly Doualla spalla a spalla con la Campionessa Olimpica ai Mondiali Indoor! Quando corre la batteria, orario, avversarie, corsia

Kelly Doualla si apprestare a debuttare con la Nazionale Italiana maggiore: a 16 anni e 121 giorni, sarà l’azzurra più giovane di sempre a esordire in campo internazionale, forte di un talento cristallino e di una caratura tecnica già messa in evidenza con prestazioni rimarchevoli tra gli Europei U18 e gli EYOF, dove ha trionfato nitidamente sui 100 metri contro avversarie ben più grandi.

La lombarda punta a essere protagonista ai Mondiali Indoor e a Torun (Polonia) si cimenterà sui 60 metri, distanza dove vanta un personale di 7.19 siglato lo scorso anno e in cui in questa stagione si è espressa in 7.21. L’obiettivo è quello di fare esperienza, ma l’allieva di Walter Monti ha tutte le carte in regola per provare a farsi strada nella giornata di sabato 21 marzo.

Ad aprire le danze saranno le batterie: Kelly Doualla è stata inserita nella quarta delle sette in programma, l’appuntamento è alle ore 11.26. La nostra portacolori correrà in corsia 5 e il debutto sarà di fuoco visto che accanto a lei, in corsia 6, ci sarà Julien Alfred da St. Lucia, la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri e primatista mondiale stagionale con 6.99.

Si qualificheranno alle semifinali le prime tre classificate di ogni batteria e i migliori tre tempi di ripescaggio. Kelly Doualla dovrà fare i conti con la canadese Sade McCreath (7.12 in stagione, corsia 7), la polacca Magdalena Stefanowicz (7.19 di personale, corsia 8), la brasiliana Gabriel Mourao (7.14, corsia 3). Per meritarsi la semifinale bisognerà piazzare una bella zampata in un contesto in cui figurano anche la cilena Maria Ignacia Montt (7.32) e la portoghese Beatriz Castelhano (7.33).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le avversarie, il palinsesto tv e streaming della batteria dei 60 metri con Kelly Doualla ai Mondiali Indoor di atletica.

QUANDO KELLY DOUALLA IN BATTERIA AI MONDIALI INDOOR

Sabato 21 marzo, ore 11.26. Kally Doualla correrà nella quarta batteria.

BATTERIA E CORSIA KELLY DOUALLA MONDIALI INDOOR

Kelly Doualla correrà in quinta corsia, nella quarta batteria.

AVVERSARIE KELLY DOUALLA BATTERIA MONDIALI INDOOR

Corsia 2: Beatriz Castelhano (Portogallo, 7.33 di personale, 7.33 di stagionale)

Corsia 3: Gabriel Mourao (Brasile, 7.14, 7.14)

Corsia 4: Maria Ignacia Montt (Cile, 7.32, 7.36)

Corsia 5: Kelly Doualla (Italia, 7.19, 7.21)

Corsia 6: Julien Alfred (Saint Lucia, 7.19, 7.21)

Corsia 7: Sade McCreath (Canada, 7.12, 7.12)

Corsia 8: Magdalena Stefanowicz (Polonia, 7.19, 7.20)

PROGRAMMA BATTERIA KELLY DOUALLA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.