Lucrezia Stefanini subisce la rimonta di Jimenez Kasintseva ed esce al primo turno delle qualificazioni di Indian Wells

Si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel tabellone di qualificazione del torneo WTA Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurra subisce la rimonta dell’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva che s’impone 4-6 6-4 6-4 al termine di una maratona di tre ore e un minuto.

L’inizio di partita si caratterizza con altrettanti break nei primi quattro giochi. L’italiana è la prima a tenere il servizio per il 3-2 e strappa nuovamente la battuta alla rivale per allungare 4-2. Nel momento della verità la giocatrice azzurra concede il break all’avversaria per accorciare sul 5-4, ma è brava a non disunirsi e trasforma il secondo set point per il 6-4.

Nella seconda frazione di gioco l’andorrana rompe l’equilibrio quando sigla il break del 3-2 e continua a spingere fino a strappare nuovamente il servizio all’italiana per allungare sul 5-2. Stefanini reagisce con una serie di due giochi consecutivi per rientrare sul 5-4. Jimenez Kasintseva è brava ad annullare la possibilità del 5-5 e al secondo set point timbra il 6-4 con cui impatta la contesa.

Nella frazione decisiva sono le giocatrici in risposta a recitare un ruolo da assolute protagoniste con sette break su dieci giochi. La tennista andorrana decide il match a proprio favore quando, ai vantaggi, strappa il servizio all’italiana per il 5-4 e, dopo aver rimontato da 0-40, concretizza il primo match point per il decisivo 6-4.

Stefanini chiude la sua partita con 0 ace, commette sette doppi falli e serve l’80% di prime. L’azzurra ottiene però poco dalla sua battuta perché vince il 47% di punti sulla prima e solo il 33% quando si affida alla seconda. Jimenez Kasintseva vince il computo totale dei punti per 113 a 105.