“C’è chi corre per sfida… e chi corre spingendo il proprio figlio nel passeggino. Scopri la storia incredibile di Lorenzo Lotti, ultramaratoneta, autore e papà fuori dal comune. Nella puntata #9 di Run2u ci racconta record, libri e la filosofia che lo spinge oltre ogni limite.”

In questa puntata di Run2u, ospitiamo Lorenzo Lotti, ultramaratoneta italiano, autore dei libri Sempre di corsa e Da 10K a 100K, e creatore di una linea di integratori per runner.

Lorenzo ci racconta:

• Come ha stabilito record mondiali correndo ultramaratone spingendo il passeggino con entrambi i due figli

• I segreti della sua mentalità vincente e della resilienza nelle gare più lunghe

• Esperienze e consigli tratti dai suoi libri sul running

• La sua filosofia sul legame tra famiglia e sport

• L’innovazione della sua linea di integratori studiata per ultrarunner

Una puntata emozionante per chi ama correre, sognare e scoprire storie vere di determinazione e passione.

Non perderti la storia di Lorenzo Lotti e lasciati ispirare!

Iscriviti al canale tvRun2U e attiva la campanella 🔔 per non perdere le prossime puntate.

Seguici su:

• Instagram: @tvrun2

• Facebook: tvRun2

#LorenzoLotti #Ultramaratone #RunningItalia #Run2u #Maratona #Ultrarunner #Corsa #PassegginoReco#tvRun2U#Ultramaratona#50km#Atletica#RunningItalia#UltraRunner

#Maratona #tvRun2U #CampionatoItaliano #Ultramaratona#Endurance

#RunningItalia

Run2U live è il format dedicato al mondo del running e dell’endurance, con interviste ai protagonisti dell’atletica italiana.

Se il video ti piace metti Like, iscriviti al canale e attiva la campanella 🔔

Il tuo supporto ci permette di portarti sempre nuove storie e nuovi campioni