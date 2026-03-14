Jannik Sinner: “Grande risultato, la performance è stata ottima. Per me è importante la prima finale qui”

Jannik Sinner è contento: per la prima volta va in finale a Indian Wells, in un Masters 1000 che l’anno scorso aveva dovuto saltare a causa dello stop impostogli. Per il numero 2 del mondo una giornata importante nella carriera, anche se poi ormai era un fatto non più di se, ma di quando avrebbe raggiunto l’ultimo atto in terra californiana.

Così Jannik nell’immediato dopopartita nell’intervista sul campo: “Grande risultato. Prima volta in finale qui, per me è importante, era la terza semifinale. Sono contento. E’ il torneo che ho mancato l’anno scorso. La prossima partita sarà dura, ma sono contento di aver fatto meglio questo torneo nella settimana, la cosa più importante è questa. La performance è stata ottima“.

E ancora su un piccolo approfondimento tattico: “Il piano partita era di dare importanza alla risposta, ma dipende da come ci si sente. Ho cercato di cambiare la posizione in risposta. Ogni partita contro Zverev è un test difficile, era una partita che avevo desiderio di giocare e sono contento per com’è andata a finire“.

Domani Sinner sfiderà uno tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, in campo nella seconda semifinale per quello che, all’atto pratico, è un classico recentemente diventato un bel problema per il russo, quasi sempre fermato dal murciano.