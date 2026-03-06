LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.5 ritorna dopo l’infortunio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics. Per il carrarino ritorno in campo dopo l’infortunio che lo ha bloccato sul più bello contro Novak Djokovic agli Australian Open, e contro l’ungherese che è tra i veterani del circuito.

Si tratta di un confronto inedito sul circuito ATP, quello tra l’attuale numero 5 del mondo e colui che, invece, ad oggi occupa la posizione numero 56. Per Fucsovics si tratta di un ritorno in California, considerato che non ci andava dal 2023, anno nel quale ha raggiunto il miglior suo risultato, vale a dire gli ottavi di finale. Per lui esordio con annesso 7-5 6-3 sull’australiano Christopher O’Connell.

Per quanto riguarda Musetti, invece, esordio nel torneo dopo aver usufruito, come le 32 teste di serie, di un bye. Fino ad ora due terzi turni raggiunti a Indian Wells, ma questo torneo l’ha spesso raggiunto in un tipo di situazione sfavorevole, vuoi per un motivo vuoi per un altro. Si è per il momento un po’ allontanato il discorso numero 3 del mondo, ma ci sarà il tempo per lavorarci: adesso conta ritrovare la giusta condizione.

Nei giorni scorsi Musetti ha parlato delle proprie sensazioni, rimarcando come il piano fisico adesso lo trovi a sentirsi molto bene, anche forse un po’ rigenerato. Chiaramente qui gioca con Fucsovics, che è giocatore che non ha una così grande tendenza a voler lasciare tempo di organizzarsi. Per il magiaro è la quinta volta in un main draw 1000 contro un italiano: precedenti 1-3.

Il match tra Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics si giocherà sullo Stadium 3 come secondo dopo Walton-Tien (che inizia alle 20:00).