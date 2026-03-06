ATP Indian 2026, Maestrelli lotta ma cede in due set all’australiano Hijikata

Si ferma al primo turno il cammino di Francesco Maestrelli ad Indian Wells. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, debuttando così nel tabellone principale di un Masters 1000, il 23enne di Pisa è stato sconfitto in due set combattuti set dall’australiano Rinky Hijikata, numero 117 del mondo, con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 in un’0ra e quarantasette minuti di gioco. Peccato non aver sfruttato l’occasione di un buon sorteggio, ma il toscano può comunque ritenersi soddisfatto di questo suo primo traguardo in un 1000 ed ora l’obiettivo è essere costanti per entrare finalmente nella Top-100.

Non sono bastati sette ace a Maestrelli contro i cinque dell’avversario. Il toscano ha ottenuto il 77% dei punti quando ha servito la prima, ma ha sofferto terribilmente con la seconda, vincendo appena il 37% dei punti rispetto al 63% di Hijikata. Maestrelli ha ottenuto più vincenti dell’australiano (24 contro 21), ma ha anche commesso più errori non forzati (33 contro 22).

In apertura di match, Maestrelli riesce subito ad avere una palla break ma non riesce a sfruttarla. Nel quarto gioco il toscano risale da 15-40 e cancella tre palle break all’avversario, mentre nel game successivo è Hijikata a salvare ancora due palle break. L’australiano, però, riesce a strappare il servizio all’italiano nel sesto gioco e scappa fino al 5-2. Maestrelli, però, riesce a reagire e trova il controbreak nel nono game, dopo aver annullato anche un set point. Si arriva al tie-break, che viene vinto da Hijikata per 7-5.

Il secondo set si apre in salita per l’azzurro, visto che nel terzo game è costretto a cedere la battuta all’avversario. Maestrelli manca poi l’occasione del controbreak immediato nel game successivo. Il break ottenuto da Hijikata è decisivo, visto che il numero 117 del mondo non concede più nulla all’italiano e va a chiudere sul 6-4 il secondo set.