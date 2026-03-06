Tennis
ATP Indian Wells 2026, Arnaldi travolto da McDonald al debutto nel torneo
Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Matteo Arnaldi sul cemento americano. Nel primo turno di Indian Wells, primo torneo Masters 1000 della stagione, l’americano Mackenzie McDonald travolge il tennista italiano, al rientro in campo dopo l’eliminazione al primo turno degli Australian Open, 6-0 6-1 in un’ora e tre minuti e approda ai trentaduesimi di finale.
Il primo parziale si rivela un autentico tracollo per il giocatore italiano. Lo statunitense sigla a 30 l’1-0, capitalizza la terza opportunità per il break del 2-0 e dilaga sul 4-0 quando strappa nuovamente il servizio al rivale. McDonald non si volta più indietro e trasforma il primo set point per il 6-0.
L’americano salva tre palle break nel gioco di apertura prima di siglare l’1-0. Il ligure sigla a zero l’1-1, riesce finalmente a sbloccarsi ed interrompe la serie di sette giochi consecutivi dell’avversario. La svolta arriva nel quarto gioco quando lo statunitense trasforma la prima opportunità per operare il break del 3-1 e consolidare il vantaggio con il rapido 4-1. McDonald sente ormai il profumo della vittoria toglie nuovamente il servizio all’avversario per il 5-1 e trasforma il primo match point per il definitivo 6-1.
Arnaldi chiude la sua brutta prestazione con due ace, commette cinque doppi falli e serve solo il 41% di prime. L’azzurro, che non riesce ad ottenere un rendimento adeguato dalla sua battuta, vince 13 punti al servizio contro i 34 dell’avversario e mette a referto 13 vincenti contro 25 errori gratuiti. L’americano si aggiudica il computo totale dei punti 55 a 30.