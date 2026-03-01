LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: tra poco si comincia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Sul circuito di Buriram, ci si aspetta una gara molto incerta in cui non sembra esserci un vero e proprio favorito. Un momento importante sarà la partenza, in una categoria in cui l’equilibrio regna sovrano su tutto.

Senna Agius ha fatto saltare il banco nelle qualifiche. Si tratta della prima pole position in carriera nella categoria per il ventenne australiano del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, che si era comunque già messo in mostra nel 2025 vincendo due gare e ottenendo quattro podi.

In un Q2 estremamente equilibrato e privo di giri perfetti, alla fine è stato sufficiente l’1:34.576 di Agius per la pole con un margine di soli 28 millesimi su Izan Guevara e 49 sull’altro spagnolo Daniel Holgado. Distacchi minimi anche in seconda fila per l’iberico Ivan Ortolà, quarto a 0.117, per l’azzurro Celestino Vietti, quinto a 0.170, e per il neerlandese Collin Veijer, sesto a 0.212.

Vietti è la carta migliore che si può giocare il Bel Paese in ottica podio, anche per il passo espresso dal centauro sulla Boscoscuro. La gestione delle gomme sarà una prerogativa importante che potrebbe fare la differenza. A questo proposito, bisognerà fare attenzione al giovane talento colombiano David Alonso, che dovrà rimontare dalla decima piazza, ma nel corso del week end ha messo in mostra un passo invidiabile. Molto indietro in griglia il rookie Luca Lunetta 20° e un deludente Tony Arbolino solo 21°. Vedremo se il lombardo, soprattutto, saprà ritrovarsi.

Il tutto avrà inizio a partire dalle ore 07:15 italiane, ovvero le 13:15 locali. I piloti dovranno affrontare 22 giri e ci si aspetta un confronto serrato dal primo metro.