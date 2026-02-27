Moto2, Manuel Gonzalez svetta nelle pre-qualifiche a Buriram. Vietti in Q2, Arbolino lontano

Calato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. La sessione che ha definito l’accesso diretto alla Q2 e i piloti costretti a passare dalla Q1, in vista del time attack di domani decisivo per la griglia di partenza, è stata condizionata dall’arrivo della pioggia. La perturbazione ha colpito sul finire del turno, scompaginando i piani dei centauri.

A pagarne il prezzo più alto è stato il colombiano David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team). Il sudamericano aveva impressionato per ritmo sull’asciutto, ma lo scroscio conclusivo gli ha impedito di completare un ultimo assalto al tempo. Risultato: esclusione dalla top-14 che garantisce l’accesso diretto alla Q2.

Solo 22° Alonso, dunque, e chiamato domani a una qualifica in salita, partendo dalla Q1. Stesso destino per Tony Arbolino (Kalex/Fantic Racing), 19° a 0”718 dalla vetta e impossibilitato al migliorare il proprio riscontro cronometrico. Per il lombardo un week end in salita.

Il miglior tempo di giornata porta la firma dello spagnolo Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), che ha fermato il cronometro sull’1’34”501. Alle sue spalle il sorprendente Alex Escrig (Team Forward), staccato di 0”124, e l’altro iberico Izan Guevara, in sella alla Boscoscuro del team Pramac Yamaha, a 0”185. A completare la top five lo spagnolo Dani Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team), quarto a 0”202, e l’indonesiano Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia), quinto a 0”235.

Accesso diretto alla Q2 per Celestino Vietti, sulla Boscoscuro del SYNC Group SpeedRS Team, con un ritardo di 0”382 dal riferimento. Più indietro il rookie e compagno di squadra Luca Lunetta, 21° a 1”003 dalla vetta.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTO2 2026

1 18 Manuel GONZALEZ LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 1:34.501 —

2 11 Alex ESCRIG KLINT Racing Team Forward 1:34.625 +0.124

3 28 Izan GUEVARA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 1:34.686 +0.185

4 96 Daniel HOLGADO CFMOTO Inde Aspar Team Kalex 1:34.703 +0.202

5 64 Mario AJI Idemitsu Honda Team Asia Kalex 1:34.736 +0.235

6 81 Senna AGIUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Kalex 1:34.796 +0.295

7 71 Ayumu SASAKI Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 1:34.830 +0.329

8 4 Ivan ORTOLA QJMOTOR – PONT GRUP – MSI Kalex 1:34.845 +0.344

9 13 Celestino VIETTI SYNC Group SpeedRS Team Boscoscuro 1:34.883 +0.382

10 95 Collin VEIJER Red Bull KTM Ajo Kalex 1:34.968 +0.467

11 7 Barry BALTUS REDS Fantic Racing Kalex 1:34.971 +0.470

12 3 Sergio GARCIA ITALJET Gresini Moto2 Kalex 1:34.971 +0.470

13 36 Angel PIQUERAS QJMOTOR – PONT GRUP – MSI Kalex 1:34.974 +0.473

14 12 Filip SALAC OnlyFans American Racing Team Kalex 1:35.060 +0.559

15 21 Alonso LOPEZ ITALJET Gresini Moto2 Kalex 1:35.110 +0.609

16 16 Joe ROBERTS OnlyFans American Racing Team Kalex 1:35.134 +0.633

17 17 Daniel MUÑOZ Italtrans Racing Team Kalex 1:35.168 +0.667

18 84 Zonta VD GOORBERGH Momoven Idrofoglia RW Racing Team Kalex 1:35.189 +0.688

19 14 Tony ARBOLINO REDS Fantic Racing Kalex 1:35.219 +0.718

20 53 Deniz ÖNCÜ ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 1:35.261 +0.760

21 32 Luca LUNETTA SYNC Group SpeedRS Team Boscoscuro 1:35.504 +1.003

22 80 David ALONSO CFMOTO Inde Aspar Team Kalex 1:35.605 +1.104

23 99 Adrian HUERTAS Italtrans Racing Team Kalex 1:35.623 +1.122

24 44 Aron CANET ELF Marc VDS Racing Team Boscoscuro 1:35.755 +1.254

25 72 Taiyo FURUSATO Idemitsu Honda Team Asia Kalex 1:36.019 +1.518

26 98 Jose Antonio RUEDA Red Bull KTM Ajo Kalex 1:36.062 +1.561

27 9 Jorge NAVARRO KLINT Racing Team Forward 1:36.316 +1.815

28 54 Alberto FERRANDEZ BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 1:36.453 +1.952