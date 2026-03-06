LIVE Cobolli-Kecmanovic, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: immediata rivincita dopo Acapulco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova avventura di Flavio COBOLLI, opposto a Miomir Kecmanovic nell’esordio del Masters 1000 di Indian Wells 2026, nel mastodontico impianto nel deserto della California!

Altra settimana, altri obiettivi per il superbo tennista romano. A Indian Wells ci si vuole avvicinare alla Top 10! Nel 2025 Cobolli non performò prima della terra battuta europea, da Bucarest ad Amburgo, dove si lanciò per issarsi per la prima volta nei primi venti giocatori del mondo. A Indian Wells e Miami l’occasione è ghiottissima per continuare a scalare la classifica, e regalarsi una testa di serie molto nobile, tra le prime 16, nei prossimi due attesissimi Slam.

Dopo la roboante vittoria di Acapulco il giovane romano ha ancora Kecmanovic dall’altra parte della rete. Ci si augura che il risultato possa essere il medesimo della semifinale in Messico, visto che la battaglia aveva visto il romano prevalere per 7-6(5), 3-6, 6-4! Comunque vada, le 5 vittorie hanno dato grande fiducia al tifoso della Roma, lui che non aveva trovato grande continuità nell’avvio di stagione ma che con questi 500 punti si è sicuramente tolto un grossissimo peso sulle spalle.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di 2° turno a Indian Wells di Flavio COBOLLI, che sfida Miomir Kecmanovic in una sfida che partirà alle ore 20:00! Vi aspettiamo!