Flavio Cobolli: “Un sogno essere in top-15, ma voglio qualcosa di più”

Pronto alla battaglia. Flavio Cobolli non vede l’ora di esordire a Indian Wells. Il romano, sa che si gioca tanto, anche perché ora il ranking mondiale lo vede occupare la posizione numero 15, con prospettive di crescita. Il tabellone del Master 1000 statunitense lo metterà domani – 6 marzo – nei 1/32esimi di finale contro il serbo Kecmanovic, nella giornata di domani.

Intanto il tennista classe 2002 ai microfoni di Sky Sport ha detto, non nascondendo le sue emozioni e le sue ambizioni: “Fa strano essere in top 15, perché è comunque un sogno che si realizza. Ho sempre voluto scalare la classifica”.

“Vorrei però ambire a qualcosa di più. Ci sto provando – ha aggiunto – e sono qui per continuare il viaggio e scrivere ancora questa storia bellissima”.

Infine Cobolli ha concluso affermando: “Non mi pesa fare questa vita, lontano da casa. È stato un inizio di stagione difficile, ma dopo la vittoria ad Acapulco mi sono ripreso e sono qui per continuare”.